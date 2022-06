Fortes chaleurs: Nos bons plans pour éviter le coup de chaud à Luxembourg-Ville

Des rues plus ou moins exposées

Bonne nouvelle pour les habitants et les promeneurs. La capitale luxembourgeoise regorge de rues à l'ombre, même au cœur de l'après-midi. La hauteur des bâtiments et les arbres suffisent à éviter l'insolation. Rendez-vous rue des Capucins pour une pause en terrasse ou avenue de la Porte-Neuve, où le shopping ne devrait pas être trop désagréable. Tout le contraire de la rue des Bains, très exposée l'après-midi, ou encore de la mal-nommée rue de l'Eau, où les rayons du soleil font grimper la température.

Visiter la ville, vraiment une bonne idée?

Pause fraîcheur place d'Armes

Les parcs, îlots de fraîcheur

Le Grund, plutôt étouffant

Au Kirchberg, un arboretum

Du côté du Kirchberg, le macadam et les structures des bâtiments ne favorisent pas la fraîcheur… Pas plus que la situation géographique du parc des Trois Glands. Pour trouver de l'ombre, la balade en contrebas du parc vers Clausen est plus bénéfique. Mais l'endroit le plus propice aux flâneries demeure l'arboretum, une réserve d’arbres répartie sur trois parcs publics.