«Nos chansons sont provocatrices»

Le groupe folk-rock Sonic Season présentera ses nouvelles chansons à Mondorf. La chanteuse Sonja Hewer en a parlé lors de l’interview avec L’essentiel.

Le groupe germano-luxembourgeois présentera ses nouveaux titres lors de la cinquième édition du Festival de Mondorf-lès-Bains. (dr)

Sonic Season, c’est qui?

Sonja Hewer: Nous sommes un groupe germano-luxembourgeois, des amis qui ont envie de faire de la bonne musique ensemble. Notre but n’est donc pas en premier lieu de devenir connus. Mais si on avait cette chance, on aimerait bien en profiter aussi.

Voyez-vous des différences entre la diffusion de votre musique en Allemagne et au Luxembourg?

Sept de nos singles ont été passés par des radios luxembourgeoises pendant les dernières années. Les journalistes y sont très ouverts. Même si tu n’as pas de contrat avec une maison de disques, ils passent ta musique. En Allemagne, c’est beaucoup plus difficile. Certaines radios nous ont dit qu’elles n’ont pas le droit de passer notre musique parce qu’ils doivent se limiter aux tubes et aux groupes qui vendent leurs albums au niveau national. Un petit groupe comme le nôtre ne remplit pas ce critère.

Et où vendez-vous vos disques?

En premier lieu aux concerts et chez certains disquaires qui ont mis en place un coin pour les groupes régionaux dans leur magasin.

Est-il plus facile de faire des concerts au Luxembourg?

Non, pour les concerts, c’est à peu près pareil. Mais nous souhaitons jouer ailleurs que dans le pays. Nous avons déjà joué à l’étranger, par exemple au Festival de jazz à Montreux et on était l’année dernière en Suède. On aimerait bien continuer davantage sur cette voie.

Vous avez composé de nouvelles chansons que vous présenterez au Casino2000. Qu’ont-elles de différent par rapport aux précédentes?

Notre son a beaucoup changé depuis le dernier album. Avant, on faisait du folk-rock, maintenant du rock progressif. Il y a aussi des éléments du blues-rock des années 70. Ceux qui nous écoutent y trouvent beaucoup de sonorités différentes. Les textes reflètent les idées que nous nous faisons sur la vie. Ils sont parfois provocateurs et doivent stimuler la pensée.

Quel artiste ou groupe voulez-vous voir au Festival Saveurs Culturelles du monde?

Claudine Muno. Je la suis depuis ses débuts. Sa voix est très agréable à écouter et je trouve qu’elle a bien évolué. Cela fait un moment que je ne l’ai plus vue sur scène et je suis curieuse de découvrir son nouveau programme. En général, ce festival est sympa parce qu’on y rencontre beaucoup de personnes qu’on connaît et qu’on n’a plus vues depuis un certain temps.