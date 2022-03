Nos enfants ont du talent

Avec l’avènement de l’Internet et de YouTube ou Dailymotion, les parents gagas peuvent faire profiter des talents de leurs progénitures à l’ensemble de la Toile. Petit florilège des futurs Justin Timberlake ou Maria Callas.

De nombreux petits bouts poussent naturellement la chansonnette même si «Baby one more time» remplace petit à petit «Une souris verte»… «Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand(e) ?». «Je veux être Lorie et gagner la Star Ac».

Le succès de «L’école des fans» de Jacques Martin à la télé ne s’est pas démenti et nous a offert des moments cultes. Avec le Net, tout va plus vite, ainsi grâce à un caméscope, en une seule prise parce que les enfants ont une telle spontanéité, voilà votre bambin regardé et écouté de New-York à Pékin en passant par Paris ou Dakar… Et les internautes en redemandent quand on voit le nombre de vidéos vues et la foule de commentaires déposés. Ainsi la vidéo d’une petite fille qui chante sans doute un tube à la mode a été regardée plus de 320 000 fois!