Nos lecteurs racontent: Panique dans l’avion: «Mes lunettes ont volé trois sièges en arrière»

Le 7 novembre dernier, un peu avant 13h, le pilote d’un avion de ligne a perdu le contrôle lors d’un atterrissage chaotique à Lanzarote, dans l’archipel des Canaries. Sur les images, on voit l’engin rebondir de manière incontrôlée sur la piste. Pour les habitués, ou pas, des voyages en avion, on imagine immédiatement la panique à bord chez les passagers.

Dans ce cadre, L’essentiel vous a proposé de raconter votre décollage ou atterrissage le plus stressant, ou l’événement vécu en vol le plus fou! Voici un petit florilège.

En pleine tempête pour arriver à Majorque

«Dix minutes après avoir décollé, l’avion a eu une petite perte d’altitude et au fond, on a tous lévité», raconte Blanca. Évidemment à bord, «tout le monde a crié et beaucoup ont commencé à pleurer, certains priaient. Les turbulences ont duré la majorité du vol et il n’y a pas eu de service car même les membres d’équipage sont restés attachés. Je pense qu’au fond de l’avion c’était le pire, moi personnellement mes lunettes ont volé trois sièges en arrière».