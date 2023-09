Ce sac-lecteur CD nous replonge dans les années 2000

Le label français Coperni aime faire parler de lui. Après la robe sprayée en direct sur Bella Hadid et le sac en verre soufflé, voici leur dernière nouveauté présentée à la Fashion Week de Paris: le sac lecteur CD.

Surfant sur la tendance Y2K, basée sur la mode des années 2000, Coperni s’inspire des lecteurs CD Walkman de Sony pour la nouvelle version de son sac Swipe signature. Le 27 septembre sur Instagram, Sébastien Meyer, le cofondateur de la marque, a posé avec l’objet, indiquant que ce lecteur de disques est entièrement fonctionnel et qu’il peut être chargé avec un câble USB-C. Les internautes se sont vite réjouis: «C’est sûr que je vais écouter No Doubt, Paramore et Hilary Duff avec», «Il faut que je retrouve mon album des Destiny’s Child», «J’ai une collection de CDs chez moi qui n’attend que d’être jouée sur cette merveille!», «Vous êtes des génies» peut-on lire sous la publication.