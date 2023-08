Furby, Polly Pocket… le retour du «bon vieux temps»

«Bon vieux temps»

«Pouvoir nostalgique»

Si elle n’a jamais disparu des magasins, Barbie vient de connaître une seconde jeunesse grâce au film, qui a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial en moins d’un mois. L’occasion pour Mattel de conclure 165 partenariats de merchandising et de ressortir des classiques devenus collectors. Le groupe avait supprimé en 2012 les Polly Pockets, qui ont ressuscité six ans plus tard, pour le plus grand bonheur des collectionneurs.

Pour Matt Smith, cette nostalgie est également exploitée en télévision et au cinéma avec les prequels, spin-offs et autres nouvelles versions de classiques comme «Le roi Lion» et «La petite sirène» récemment. La série «Stranger Things», qui se déroule dans les années 1980, fait un carton, générant parfois des ricochets comme pour la chanson «Running up that hill» (1985) de Kate Bush, écoutée plus d’un milliard de fois sur Spotify après sa diffusion dans la saison 4. «C’est plus facile d’attirer les gens avec un univers reconnaissable», commente M. Smith. «Et c’est moins cher que de développer un nouveau produit».