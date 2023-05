Gagne tes places!: Nothing But Thieves en concert à l'Atelier le 8 juin prochain

Concert

Originaire de Southend-on-Sea, dans l'Essex, en Angleterre, Nothing But Thieves produit un rock moderne et passionné à base de guitares, équilibré entre l'art de l'indie rock et la sensibilité pop. Bien qu'ils aient testé leur dernière collection de chansons massives lors d'une tournée avec Muse, il semble que le fait que leurs chansons soient des hymnes prêts à être joués dans les arènes ne soit pas une préoccupation majeure. C'est tout simplement naturel.