Dr Sex: «Notre couple a-t-il encore une chance?»

Question de Sara (32 ans) à Dr Sex

J’étais en couple dans une relation homosexuelle pendant sept ans. L’hiver dernier, j'y ai mis un terme, car pour moi, cela manquait de sentiments et d’affection. À côté de cela, j’ai essayé de me convaincre que j’étais tombée amoureuse d’un bon ami. Mais il s’est avéré que ce n’était pas le cas. C’était juste sa présence à mes côtés qui me faisait du bien.

Pour moi, la séparation a été difficile et pour mon ex, c'était la fin du monde. Elle m’a suppliée de lui laisser une seconde chance et m’a laissée le temps d'y réfléchir. Quatre semaines plus tard, je lui ai dit que je l’aimais et que je souhaitais nous accorder une seconde chance. Mais elle m’a dit que c’était trop tard, qu’elle avait rencontré quelqu’un avec qui elle s’était engagée.