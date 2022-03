Sortie le 16 mars : «Notre-Dame brûle», le film catastrophe de Jean-Jacques Annaud

Presque trois ans après l'incendie de Notre-Dame, Jean-Jacques Annaud remonte le fil de la catastrophe et de la «cascade de dysfonctionnements» qui ont failli compromettre le sauvetage de la cathédrale.

À 78 ans, le réalisateur oscarisé de «La Victoire en chantant» (1976) et de «La Guerre du feu» (1981) signe le premier film sur le désastre du 15 avril 2019, où Paris a failli voir le joyau gothique, en proie aux flammes, s'effondrer. Thriller captivant et film catastrophe à la facture hollywoodienne, le film (en salles le 16 mars) remonte des premières fumées en fin d'après-midi jusqu'à l'extinction complète du feu quinze heures plus tard, au prix d'un combat acharné des sapeurs-pompiers.

«Quand je me suis penché dans la documentation après l'incendie, je ne pouvais pas y croire alors que tout s'est révélé vrai...», confie à l'AFP Jean-Jacques Annaud, qui a eu accès aux éléments d'enquête et a interrogé les principaux intervenants. «Du début à la fin, il y a eu une cascade de dysfonctionnements, de contretemps et d'obstacles absolument invraisemblables...», ajoute ce chantre du cinéma épique, qui a bénéficié du conseil technique et scientifique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.