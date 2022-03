En France : Notre-Dame de Paris est «quasi sauvée»

Selon le ministre français de la Culture Franck Riester, les points sensibles de la cathédrale parisienne sont tous «stabilisés».

«Reste la voûte. Il y a quelques points encore sensibles sur la voûte et donc les équipes du ministère de la Culture, les entreprises, sont à l'oeuvre pour retirer les gravats qui sont encore sur la voûte et la bâcher progressivement. Et à partir de là, on pourra dire que Notre-Dame de Paris est sauvée», a-t-il ajouté dans la cour des Invalides, dans le centre de Paris, qui accueillait un grand concert, au cours duquel des dizaines d'artistes se sont succédé sur scène.