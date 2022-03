Insolite en Suisse : «Notre fils est né le 2 février 2022 à 22h22!»

Un hôpital suisse a vu naître le petit Aaron, mercredi soir, à une date et une heure symboliques. On sait déjà quel sera son chiffre fétiche.

«On était arrivés au terme de la grossesse, et ma femme et moi avons voulu provoquer la naissance, comme pour notre premier enfant, confie le papa. Plus tard, quand on a regardé l’horloge dans la salle d’accouchement, tout le monde a halluciné. On n’en revenait pas. C’est incroyable!»