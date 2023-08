Notre jus d'orange bientôt plus cher à cause des ouragans?

Les cours du jus d'orange, aux Etats-Unis, ont culminé ces derniers jours à de nouveaux records historiques, alors que les récoltes ont été décimées par des ouragans et la maladie du dragon jaune. Le contrat à terme sur le jus d'orange congelé et concentré pour livraison en septembre, à la Bourse de Chicago, évoluait jeudi au-dessus de 3 dollars la livre (450 grammes environ). Fin juillet, il a même atteint 3,20 dollars.

Floride, Brésil, Mexique…

Aux dégradations des ouragans s'ajoute l'avancée de la maladie du dragon jaune, ou Huanglongbing (HLB), véhiculée il y a plus de 15 ans par un insecte, le psylle asiatique des agrumes. Les arbres infectés produisent des fruits qui durcissent, verdissent, deviennent âpres et impropres à la consommation. «Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de remède connu. On ne peut pas asperger les arbres d'un produit chimique pour prévenir la maladie. Il n'y a qu'à tuer l'arbre, le déraciner et repartir à zéro», a résumé Jack Scoville.