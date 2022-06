Au Luxembourg: «Notre langue doit recevoir une position de prestige»

«Il faut que le luxembourgeois soit davantage parlé et écrit à l’école», «cela doit être la première langue de contact», «il faut étudier de la littérature luxembourgeoise au lycée», etc. Les idées fusaient la semaine dernière dans un amphithéâtre de Belval, où quelques dizaines de personnes échangeaient autour de la langue, dans le cadre du Sproocheronn, dont deux nouvelles séances se tiennent mardi dans la capitale et jeudi à Clervaux.

«Du point de vue scolaire, je crois que le luxembourgeois doit recevoir une position de prestige, développe Amela, une jeune femme née au Luxembourg de parents monténégrins. Elle souhaiterait renforcer la place de cette langue «dans le monde du travail et dans la communication interculturelle, là où l’on utilise surtout le français aujourd’hui». De son côté, Gabriel a appris cette langue en arrivant de Porto Rico en 2016 et la maîtrise aujourd’hui très bien. Il estime que le luxembourgeois est déjà «beaucoup utilisé», mais qu’il faudrait «peut-être mieux le transmettre à l’école». Il évoque «la nécessité de l’écrire davantage dans la presse» et de «produire plus de choses en luxembourgeois, comme des films».