Au Luxembourg: «Notre mission? Abattre le plus de sangliers possible»

Le chasse attire aussi des femmes

Et, phénomène nouveau, la chasse attire aussi de plus en plus de femmes. «On peut compter entre 10 et 15% de femmes», confirme Luc Bohler. Soit, bon an, mal an, entre 250 et 350 représentantes féminines. Diane chasseresse serait elle en train de faire des émules au Grand-Duché ?