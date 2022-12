Yuriko Backes: «Notre politique budgétaire est responsable»

«Nous vivons une période volatile et incertaine, personne ne peut voir l’avenir», a lancé Yuriko Backes (DP), ministre des Finances, au début de son discours de mercredi, à la Chambre des députés, sur le budget 2023. Au lendemain de la présentation du rapport de Max Hahn (DP), elle a loué un texte «réaliste, solidaire et responsable», qui en plus met en avant «la solidarité et l’unité», alors que le rapporteur a axé son travail sur le vivre-ensemble.