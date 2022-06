Interview: Notre rencontre avec les Black Eyed Peas: «Nous sommes une famille»

Alors que la pimpante J. Rey Soul s’éclipsait de son côté, Apl.de.ap, Will.i.am et Taboo s’installaient dans un petit chahut. Forcément «ravis» de venir au Grand-Duché, les trois Américains évoquaient l'évolution de leur musique toujours plus internationale. Une des clés de la longévité, selon eux: «Le plus important, c'est notre fraternité. Nous sommes une famille. Et puis nous continuons d'avoir faim, d'observer les évolutions musicales. Chaque fois que nous allons dans un pays, nous nous inspirons et tentons de ramener ces 'vibes' à la maison», confie Apl.de.ap.