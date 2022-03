Au Luxembourg : Notre série d'été... Grevenmacher et sa légende

LUXEMBOURG - Durant tout l'été, «L'essentiel Radio» vous propose de partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. À écouter ici aussi.

Cet été, L'essentiel et L'essentiel Radio vous proposent une série de reportages pour partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. Ce mercredi, un petit voyage au cœur de la Moselle. On vous emmène découvrir Grevenmacher et ses trésors cachés.