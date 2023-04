Au Luxembourg: Notre système d'imposition est critiqué de toutes parts

L'abolition de la classe d'impôt 1a (familles monoparentales) est «un sujet qui a déjà été lancé dans le passé et il est encore plus d'actualité aujourd'hui, quand on voit le nombre de mariages qui terminent en divorces et les conséquences économiques générées par une séparation, indique Maria Ramirez, auteure de cette pétition. Le transfert de la classe d'impôt 2 (couples mariés) vers 1a met les familles concernées dans une situation difficile, voire précaire».