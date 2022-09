Dr Sex: «Notre vie sexuelle a toujours été compliquée !»

Gino est déçu par sa partenaire qui ne tient pas ses promesses en matière de sexe et qui a récemment prétendu qu’il la considérait uniquement comme un objet sexuel.

Question de Gino (32 ans) à Dr Sex Cela fait neuf ans que je suis en couple avec ma copine. Notre vie sexuelle a toujours été compliquée. Je n’ai jamais vraiment été satisfait, ni de la qualité, ni de la quantité de nos rapports sexuels. Nous faisons l’amour une fois par mois et entre, j’ai occasionnellement droit à une fellation. À mon anniversaire, elle m’a fait miroiter une surprise, mais comme toujours, il n’y a rien eu! Une autre fois, elle m’a promis de faire l’amour en dessous sexy après le travail. J’étais hyper excité en arrivant à la maison et me réjouissait d’avance. Mais elle avait simplement oublié. Lors d’une discussion à ce sujet, elle m’a fait part du fait qu’elle n’accordait pas une grande importance au sexe. Quand je me suis montré un peu fâché à ce propos, elle m’a dit que je la considérais juste comme un objet sexuel. Je ne sais plus quoi faire. J’aime ma copine et je lui ai toujours été fidèle. Que dois-je faire ?

Réponse de Dr Sex

Cher Gino,

Ce que tu décris semble compliqué et sans issue. Nous sommes en présence de deux personnes qui ne sont manifestement pas capables de clarifier leur relation et de s’accorder sur leurs désirs et leurs besoins sexuels de manière à satisfaire, dans la mesure du possible, les deux parties.

Pour que cela soit le cas, il faudrait que vous sachiez clairement où vous en êtes en matière de sexe, c’est-à-dire quelles sont vos attentes et ce que vous ne voulez pas. Il faudrait en plus que vous soyez en mesure d’en parler ouvertement en vous exprimant de manière compréhensible pour l’autre. Cela s’apprend et je doute que vous ayez fait cet apprentissage.

Ce qui vous attend

Vous vous êtes suffisamment prouvé que les stratégies utilisées jusqu’à présent n’aboutissent pas à une solution, mais créent toujours plus de confusion et de souffrance. Il est donc inutile de poursuivre sur cette voie. Il s’agit désormais de clarifier les choses et d’adopter un comportement qui permette de faire une réelle différence.

À commencer par la clarification des besoins. Chacun de son côté doit réfléchir à l’importance accordée au sexe. Il s’agit de définir où vous vous situez sur une échelle de zéro (je ne veux pas de sexe et peux parfaitement m’en passer) à 10 (je ne peux et ne veux pas vivre sans sexe).

Cette évaluation devrait dans un premier temps vous permettre d’y voir plus clair, vu que vous devriez vraisemblablement avoir un avis divergent sur la question. Tu devrais logiquement te situer entre 7 et 10, alors que ta copine devrait se situer entre 0 et 3.

Afin de clarifier la position de chacun sur l'échelle de 0 à 10, chacun de son côté va ensuite se poser la question de savoir ce qui est absolument indispensable pour avoir des rapports, pas uniquement sexuels, le plus harmonieux possibles. Cela vous permettra de mettre au jour les points communs sur lesquels vous vous concentrerez par la suite.

Ce qui va rester, c’est tout ce que vous ne partagez pas et qui vous rend incompatibles. Gérer ces différences représentera un défi. Je vous conseille, par conséquent, de faire appel aux services d’une personne compétente dans le domaine des relations et de la sexualité. Bon courage !

