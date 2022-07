Au Luxembourg : Nourriture pour oiseaux et promotion du végan récompensées

LUXEMBOURG - Les Jonk Entrepreneuren ont récompensé des projets de lycéens, ce mardi à la Chambre de commerce.

1 / 8 Sa mangeoire pour oiseaux et la nourriture qu'elle a concoctée… jw/L'essentiel … ont permis à Catherine Adam, 12 ans, de remporter le premier prix des Junior Project Awards, catégorie «cycle inférieur du secondaire». jw/L'essentiel En tout, dix-sept équipes de lycéens étaient en lice pour la compétition organisée par les Jonk Entrepreneuren. jw/L'essentiel

Catherine Adam, du lycée Aline-Mayrisch, a travaillé dur dans sa cuisine pour trouver la bonne recette. Elle a tâtonné avec différents aliments. Des graines, des vers… Le tout pour vendre la nourriture au profit de Natur&ëmwelt. Et, même si «ce n'est pas encore parfait», son projet «Vogel Futter», comprenez «nourriture pour oiseaux», en gros, a valu à la jeune fille de 12 ans le premier prix des Junior Project Awards distribués ce mardi matin par les Jonk Entrepreneuren, dans la catégorie cycle inférieur du secondaire.

En tout, 17 projets étaient en lice, avec des équipes d'un à 13 élèves des cycles inférieurs et supérieurs du secondaire et un jury de professionnels appelés à départager les idées des lycéens et leur présentation. «On a vu des projets assez innovants qui nous manquaient depuis quelques années», expliquent Elsa Ferreira Barbosa de UBS et Gianluca Marine lui, de SOVI Solutions, tous deux membres du jury. «Ça nous a permis de dégager un top 5. Après, la qualité des dossiers et de la présentation nous ont permis de les départager».

«La nourriture végane, ça peut être très bon»

Mais il y a eu match et le choix n'a pas été simple, nous confient les jurés. Au final, c'est un duo d'Aline-Mayrisch qui est venu chercher le premier prix dans la catégorie cycle supérieur. Léa Gilniat et Lyne Haupert, toutes deux 17 ans, se sont investies toute l'année dans "Monday goes vegan", un projet de promotion de la nourriture végane. «C'est important que les gens sachent que le végan ça peut être bien, ce n'est pas que le tofu, ça peut être très bon. Et c'est important pour l'environnement».

Workshops de cuisine, marketing, foyer… Les deux lycéennes (elles étaient cinq au départ) ont cherché toute l'année à motiver leur entourage et leurs camarades à manger vegan. Et le prix va les «encourager à continuer l'année prochaine». Même motivation pour Catherine Adam. Elle veut déjà retourner en cuisine avec des vers et des graines pour trouver la recette idéale pour les oiseaux.

C'est quoi, les Junior Project Awards Les Junior Project Awards sont des prix décernés par les Jonk Entrepreneuren, qui encouragent les jeunes du pays à se tourner vers l'entrepreneuriat. Les Awards veulent valoriser les projets entrepris par les élèves et leur permettre de développer des compétences recherchées dans le monde du travail mais aussi leur apprendre la gestion de projet, la faculté de créer une présentation et de la présenter…