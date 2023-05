Au Luxembourg: «Nous affichons un record de passagers de croisières»

«L’essentiel»: MSC Croisières est-elle restée à flot durant la pandémie?

Frank Van den Steen, directeur général Benelux de MSC Croisières : Nous avons profité du fret, qui représente une grande part des activités de MSC et a été très demandé durant la pandémie, pour maintenir une base financière solide et investir dans de nouveaux navires de croisière.

Le marché a-t-il repris?

Oui, la demande pour les croisières n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui. Au Belux, nous avons des semaines de vente à 2 000 clients. C’est du jamais vu. Je pense que l’inflation a rendu les vacanciers plus sensibles aux prix. Si on compare une croisière à d’autres formules de vacances, elle offre un bon rapport qualité/prix.

Quels sont vos clients?

Avec 22 navires, de six gammes, et des destinations aussi variées que les îles grecques, fjords norvégiens ou encore Dubaï, le profil des clients est beaucoup plus varié qu’avant. Nos derniers achats, de grands navires avec beaucoup d’infrastructures pour les enfants et adolescents, sont très prisés des familles.