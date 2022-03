Cypress Hill : «Nous aimons bien être sur la brèche»

Six ans que l’on attendait un album de Cypress Hill, l’un des plus grands groupes

de rap du monde.

Sen Dog : C’est un truc de journalistes. Bien sûr que cela m’honore, mais ce que j’apprécie avant tout, c’est d’être dans un groupe depuis vingt ans, d’être un professionnel et enfin cette capacité d’être en relation avec nos fans, qu’on ait un album ou non.

On a beaucoup d’amis et cela fait longtemps qu’on réalise des crossovers. On était enthousiasmés de jouer avec Tom Morello, par exemple, parce qu’il met tant d’énergie dans ce qu’il fait. Rage Against The Machine est l’un de mes groupes préférés.