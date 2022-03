Editors : «Nous aimons essayer de nouvelles choses»

ESCH-BELVAL - Le quatuor de Birmingham est de retour au Luxembourg pour un concert ce mardi à la Rockhal.

L’essentiel : «The Weight of Love» est-il votre album le plus éclectique?

Oui, nous aimons ressentir de nouvelles sensations, et que notre musique sonne comme jamais auparavant. C’est aussi grâce à la confiance que nous avons pu emmagasiner. Quand je suis arrivé avec ce titre, j’ai été sincèrement surpris que les autres membres du groupe l’apprécient. J’avais envie d’être plus ambitieux en ce qui concerne mon registre vocal.

C’est le premier album avec Justin (guitariste) et Elliott (claviers), et surtout sans Chris (guitariste). Comment le groupe a-t-il vécu ces changements?

Une partie, en effet. Comme nous formons un nouveau groupe, nous voulions essayer de nouvelles choses. Et dans le studio de Nashville, nous étions entourés de légendes de la musique, et pas seulement des stars de la country. De plus, notre producteur, Jacquire King, fonctionne à l’ancienne, sans tomber dans la surenchère informatique.

Avec la nouvelle direction prise sur «In This Light and on This Evening», n’avez-vous pas eu peur de décevoir certains fans?