Dimitri Vegas & Like Mike : «Nous allons faire en sorte que le public s’éclate»

ESCH-BELVAL - Les Belges Dimitri Vegas & Like Mike font aujourd’hui partie des DJ les plus demandés. Le duo sera samedi à la Rockhal.

On essaye de ne pas trop y penser, et de rester concentrés sur nos objectifs, à savoir faire de la bonne musique, proposer les meilleurs shows possibles, et également travailler sur notre album studio, qui devrait normalement sortir à la fin de l'année.