Luc Provost«Nous apportons notre aide en Turquie et en Syrie»

La séquence du 13 mars

Depuis 1979, B Medical Systems a développé une expertise en matière de conservation des vaccins à travers la chaîne du froid. Une problématique accentuée par le Covid mais déjà posée depuis plusieurs décennies, avec les vaccinations traditionnelles. «La pandémie nous a mis en lumière, on a eu un rayonnement mondial très rapide», explique Luc Provost, le CEO de l’entreprise implantée à Hosingen.

Pendant la crise du Covid, l’entreprise luxembourgeoise a pu «apporter une réponse adaptée aux problèmes qu’avait le gouvernement». En l’occurrence, «nous avons découvert et développé des produits qui ont permis de classer différentes familles de vaccins dans un seul frigo, ce qui était impossible avant». Une avancée qui fait briller le Grand-Duché.

La séquence du 14 mars

L'une des dernières opérations notables de l'entreprise B Medical Systems a eu lieu en Turquie et en Syrie, deux pays durement touchés par un terrible tremblement de terre au mois de février. B Medical System y a envoyé du sang. Car le stockage et transport de sang sécurisé est une autre activité importante de B Medical Systems.

«Lors de catastrophes naturelles, le besoin le plus urgent est l'accès au sang sécurisé et nos équipements permettent de le faire dans de très bonnes conditions» explique Luc Provost, patron de la société.

En quoi consiste l'opération? Aller chercher le sang là où il est et l'amener là ou il est nécessaire. «Nos conteneurs passifs, qui fonctionnent pendant une semaine sans source d'énergie, permettent de transporter des plaquettes, des globules rouges ou du plasma». En plus des conteneurs, un autre équipement permet de collecter le sang à une température de 21 degrés et de le distribuer à 4 degrés.