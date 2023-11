«Nous assurons la dignité de la personne jusqu'au bout»

Nicolas et Sarah sont infirmiers en gériatrie. L'essentiel

«Le Covid en a dissuadé certains» d'embrasser des carrières dans la santé. «Les autres, on s'est dit ''on ne va pas arrêter maintenant, quand les gens ont besoin de nous''». Sarah Schwindt, 34 ans, voit dans son métier d'infirmière, «une vocation» plus qu'un gagne-pain. Ancienne ambulancière, elle est devenue soignante il y a un an et demi, après la pandémie. Avec son collègue Nicolas Legrétard, qui avait lui commencé en pneumologie juste avant l'arrivée du Covid au Luxembourg, elle travaille en gériatrie à la maison de soins Elysis, dans la capitale.

Une discipline bien particulière. «On ne soigne pas une personne âgée comme on soigne un adulte ou un enfant», pointe Sarah. «Il faut avoir des notions dans tous les domaines», appuie Nicolas. Qui explique qu'il «faut savoir adapter la posture de soins, avoir du relationnel avec le patient mais aussi avec la famille, de la psychologie. Il faut savoir accueillir les problèmes…» Les infirmiers sont en outre régulièrement formés pour connaître les dernières évolutions médicales ou pour perfectionner leur approche du patient.

Valeurs humaines du métier

Outre les soins pour les maux divers qui touchent les patients vieillissants, les infirmiers spécialisés en gériatrie ont besoin de pouvoir prendre des décisions selon la situation de chaque personne. «Nous ne sommes plus de simples exécutants, nous sommes décisionnaires sur pleins de choses», affirme Sarah. Le travail d'équipe est aussi important. «Il peut y avoir des questions éthiques, par exemple. En cas de disparités, on se réunit et on discute», explique Nicolas.

À l'écoute, réactifs, les infirmiers gériatriques comme Sarah et Nicolas mettent aussi en avant les «valeurs humaines du métier». «C'est un métier de responsabilité», dit Nicolas. «On assure la dignité des personnes jusqu'au bout. Il faut avoir un certain rapport avec la mort. Il faut en avoir conscience». «On fait une prise en soins globale, jusqu'au palliatif», ajoute Sarah. «On s'occupe du patient dans la globalité. On a ici à disposition un des outils de qualité et une qualité de vie et de travail qui nous permettent de nous concentrer sur la personne».

«Rester humain»

Dans les couloirs d'Elysis, les infirmiers poussent les chaises roulantes des patients ou marchent à leur côté, les soutenant, discutant avec eux, plaisantant. Inévitablement, un lien se tisse parfois. Et, quand la personne décède, l'émotion peut survenir. «Il faut rester humain», estime Nicolas, sans pour autant se laisser aller à pleurer «plus que la famille». «Quand on fait l'accompagnement de fin de vie puis la toilette mortuaire, on a des techniques pour nous aider à faire le deuil de la personne», ajoute l'infirmier, qui confie dire un mot à la personne décédée pour lui faire ses adieux.

En fin de vie, «le but est que la personne parte paisiblement. Nous ne sommes là ni pour accélérer ni pour ralentir, mais pour ôter la douleur». Le métier peut donc être dur, humainement. Mais au-delà de la fin de vie, il est «très enrichissant», constate Sarah. «Ils ont des histoires de vie, ils nous apprennent des choses, chaque journée est différente». Et, dans des pays vieillissants comme les pays européens, les besoins dans la discipline vont continuer à croître, offrant des débouchés.

La maison de soins où travaillent Sarah et Nicolas a récemment reçu la visite du couple grand-ducal héritier et du petit prince François:

