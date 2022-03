Luc Holtz – «Nous aurions préféré jouer plus tard»

75e nation du football mondial, l’Arménie n’a rien d’un ogre du football européen mais possède néanmoins dans ses rangs, une pépite dont devra particulièrement se méfier le Luxembourg, mardi soir, à Valence. Courtisé par les plus grands clubs du continent depuis plusieurs mois (parmi lesquels le PSG) le milieu de terrain offensif du Chakhtior Donetsk, Henrikh Mkhitaryan, devrait être un vrai poison pour la défense grand-ducale. Ce droitier de 24 ans, rapide balle aux pieds et dribbleur hors pair est actuellement meilleur buteur du championnat ukrainien avec 18 buts et a aussi inscrit deux buts en phase de poules de la Ligue des champions. Ambitieuse, la star du football arménien «rêve de montrer du bon football dans les stades européens et de faire connaître l’Arménie». C’est bien parti puisqu’en plus d’avoir été nommé meilleur joueur du championnat d’Ukraine, Mkhitaryan vient d’être élu, mi-janvier, meilleur joueur de la CEI (Communauté des États indépendants) pour l’année 2012. Le Luxembourg est prévenu...