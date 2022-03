«Nous avions envie d'une belle histoire»

Vanders et Marie signent le roman graphique ultime. Soit 160 pages

de BD suivies de leur version romancée.

L'essentiel: Pourquoi avoir choisi de faire un roman graphique?

Damien Marie (scénariste): Parce que cette histoire nécessitait d’être publiée en un seul volume. Damien Vanders et moi avions envie de raconter l’histoire avec un petit nombre de cases par planche, pour offrir plus d’ellipses au lecteur. Cela me permettait aussi un véritable changement d'univers. Si je ne pouvais le faire, j'aurais l'impression de me copier.

Donnez-vous toujours un roman à Damien Vanders plutôt qu'un scénario?

Damien Marie: C'est ma façon naturelle d'écrire. Bamboo a d'ailleurs décidé de publier mon roman à la fin de la BD, ce qui avait déjà été fait pour «Welcome to Hope». Je n’imaginais pas que ce texte qui est d’abord un outil de travail soit proposé à un public aussi large. Mais cela fait très plaisir à mon ego.

Comment est né ce projet?

Damien Vanders (dessinateur): C'est notre projet, né d'une envie que j'avais d'aborder un univers plus naturel et plus sauvage. Damien m'a parlé des souvenirs de son enfance et il a développé l'histoire de Fabien qui se retrouve à 36 ans contraint par le chômage de trouver refuge chez ses parents, en campagne.

Cette histoire est-elle autobiographique?

Damien Marie: Fabien est un personnage de fiction qui se balade dans des bribes de ma propre jeunesse. Si je n’ai pas connu les mêmes malheurs que lui, j’ai vécu dans le même village, participé à des batailles en forêt et des défis au pétard mammouth.

Avez-vous des habitudes de vieux couple de la BD pour travailleur ensemble?

Damien Vanders: On se connaît et on se respecte tellement. On est vraiment amis. Mais on arrive toujours à se surprendre l'un l'autre et je crois que c'est notre force.

Damien Marie: C'est notre huitième livre. Quand on parle BD, l’un peut démarrer une phrase et l’autre la conclure. Pour ce projet, je savais que son potentiel narratif s’accorderait avec mon ambition scénaristique.

Denis Berche