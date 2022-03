Débat sur le futur budget : «Nous avons bien traversé la crise»

LUXEMBOURG - Le budget sera adopté par la Chambre ce jeudi. Lucien Lux a fait la promotion d'un budget «réaliste» en attendant que le gouvernement ne se prononce mercredi.

Le rapporteur du budget Lucien Lux a présenté mardi le projet de budget devant le Parlement. Lux a commencé son intervention en assurant que le Luxembourg continuait à envoyer des signaux positifs. «Jusqu’à présent, nous avons mieux traversé la crise que d’autres pays. De nombreux paramètres sont toujours positifs tandis que la dette nationale et le déficit restent acceptables. Nous créons des emplois et notre productivité est bonne», a-t-il dit devant les députés.

Néanmoins, il est important d’assurer la viabilité future du Grand-Duché. Il devient important de renforcer l’État-Providence et de créer une marge de manœuvre financière nécessaire. La politique doit s’axer sur la création d’une impulsion pour la croissance et d’un contexte d’économie concurrentielle. «Pour y parvenir, il n’y a pas besoin d’une cure radicale, pas de coupes sociales, pas besoin de faire des économies à mort ou au pied de biche, mais une main dédiée à une politique de réformes sages et réalistes, aux finances saines, avec comme cible la croissance et la cohésion sociale».