Mondial 2018 : «Nous avons brisé beaucoup de barrières»

Gareth Southgate, évidemment très déçu de l'élimination face à la Croatie (2-1 a.p.) en demi-finale, est néanmoins très fier de sa jeune équipe d'Angleterre.

Nous avons en effet très bien débuté et, à la mi-temps, j'étais ravi de la façon dont nous contrôlions le match. En deuxième période, nous avons été moins consistants, peut-être à cause de notre inexpérience. Peut-être que dans les subconscients, le fait que nous ayons l'occasion d'atteindre une finale de Coupe du monde a joué, je ne sais pas. Après, la Croatie, une équipe dotée de très fortes individualités, avec beaucoup d'expérience des grands matches, a fait ce qu'il fallait. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance pour cette finale, qu'ils atteignent au terme d'un formidable parcours.