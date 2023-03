3 morts dans un accident à Luxembourg: «Nous avons essayé d'ouvrir la portière de la voiture, mais c'était impossible»

Des traces sur la façade d'une maison, presque à hauteur du premier étage, témoignent de la violence de l'accident qui a eu lieu , ce lundi en milieu de matinée, rue de Neudorf à Luxembourg-Ville. Une voiture s'est retournée dans le jardin d'une maison, une autre est accidentée sur la chaussée, une piétonne a été fauchée sur le trottoir. «Il était 10h10, je suis arrivé dans la rue en voiture, j'ai vu des débris partout alors je me suis garé sur le côté pour me rapprocher à pied». Steven, 35 ans, est l'un des premiers à voir la scène, qu'il raconte à L'essentiel. Impensable.

«Il y avait des riverains en panique, c'était le choc, la police n'était pas encore là, les secours non plus», développe l'homme qui s'en allait alors promener des chiens dans la forêt voisine. Une routine cassée ce lundi par un accident hors du commun qui a tué trois personnes. «Avec des ouvriers qui étaient là, on s'est approchés de la voiture sur le toit, au bord de la maison. On distinguait une personne inconsciente à l'intérieur. Impossible de voir si c'est un homme, une femme, si elle est en vie…», détaille avec sang-froid le jeune chef d'entreprise.