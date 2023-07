Meghan Trainor a accouché: «Nous avons eu une césarienne incroyable»

La star a ensuite donné quelques détails sur son accouchement en précisant que c’était «un gros garçon de 3,6 kilos» qui était positionné sur le côté, dans son ventre. «Mais nous avons eu une césarienne incroyable et réussie, et j’ai eu droit à un moment de peau à peau avec lui! Merci à tous les médecins et à toutes les infirmières qui ont pris soin de nous», a ajouté celle qui souffre de vaginisme.

Les fans de l’interprète du tube «All About That Bass», déjà maman d’un petit Riley âgé de 2 ans, ont été nombreux à se réjouir pour elle et son époux. «Un nouveau membre merveilleux dans la plus merveilleuse des familles! Félicitations!» a écrit l’un d’eux sur le réseau social.