«Nous avons gommé le ''P'' de pétrolier, ça n'avait plus de sens»

Coincé entre une crise inédite issue des années Covid, de la guerre en Ukraine et des aides des gouvernements voisins, avec une chute de plus de 20% de la vente des carburants depuis 2020, et l'irréversible transition énergétique, le Groupement Énergies Mobilité Luxembourg (GEML) est à la croisée des chemins. Le GEML se fixe de nouveaux buts en même temps qu'il se redéfinit.