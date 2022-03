LUXEMBOURG/BOLIVIE : «Nous avons l’impression d’être abandonnés»

LUXEMBOURG/BOLIVIE - Cela fait trois mois que Nicolas Holzem est porté disparu en Bolivie. Désespérée par l'absence de trace, sa sœur en appelle au gouvernement.

Plusieurs avis de recherche et photos ont été relayés sur les réseaux sociaux et sur des groupes de motards. Une déclaration de disparition a été déposée auprès de la police luxembourgeoise le 30 juillet dernier, et depuis, les institutions sur place se renvoient la balle. Contactée au sujet de l'enquête par L’essentiel, la police grand-ducale nous a indiqué «être en contact» avec les autorités boliviennes et que «l'enquête suivait son cours».