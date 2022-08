Location de vacances : «Nous avons ri en voyant la taille de la maison»

Une famille américaine de quatre personnes a découvert que la location de vacances qu’elle avait réservée était en fait… une minuscule maison de 10 mètres carrés.

Une famille américaine de quatre personnes a connu ce mois-ci une incroyable mésaventure. Elle a ainsi découvert que la location de vacances qu’elle avait réservée pour elle et ses deux chiens à New York, aux États-Unis, était en fait une minuscule maison de 10 mètres carrés. «Mon père a vu que quatre personnes pouvaient y dormir et que le prix n'était pas cher et il a réservé sans hésiter, a raconté la fille, Kylie, à un média américain. Nous avons tous ri lorsque nous nous sommes arrêtés et avons vu la taille de la maison».

Elle a posté une vidéo de cette expérience sur TikTok, qui a cumulé plus de 32 millions de vues. La vidéo a également attiré l'attention de plusieurs marques et a reçu des commentaires de Hilton et Airbnb. L'erreur de son père était un heureux accident qui a permis à la famille de recevoir une carte-cadeau Airbnb gratuite de 500 dollars - et un séjour gratuit dans un hôtel Hilton.

En fin de compte, Mr et Mme Keefe sont restés à la propriété et, selon leur fille, ce n'était pas une mauvaise expérience. «Mon père et ma belle-mère sont restés dans la petite maison avec leurs deux chiens, a-t-elle expliqué. Ils ont dit que la maison était très exiguë mais nous avons tous ri pendant la majeure partie de notre voyage, donc cela ne les dérangeait pas d'y rester».