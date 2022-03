Artiste messin – «Nous avons tous été masqués et nous sommes tous des revenants»

Cascadeur: C’est un titre que je porte depuis longtemps. Il est lisible en anglais et en français, il y a la thématique du fantôme, du spectre, et aussi l’exploration de l’invisibilité. Enfin, il y a cette idée d’apparition et de disparition de certains artistes. Si on ne s’expose pas sur les réseaux sociaux, on n’existe plus. Finalement, nous avons tous été masqués et nous sommes tous des revenants.