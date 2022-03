En Chine : «Nous avons tous été surpris par les pandas»

Pour la première fois cette année, des pandas jumeaux ont vu le jour en captivité. L'heureux événement s'est déroulé mardi dans le sud-ouest de la Chine.

Un heureux événement est venu égayer le Centre de recherche sur le Panda géant de Chengdu (sud-ouest), mardi. Pour la première fois cette année, des pandas jumeaux sont nés en captivité. Fu Wa, une femelle de 17 ans, a donné naissance à deux petits mâles de respectivement 159,8 et 119,5 grammes. Selon Wu Kongju, chercheuse à la base, il est rare que les pandas mettent bas au printemps.

«La naissance de ces jumeaux est la plus précoce enregistrée sur une année dans notre centre. Nous avons tous été surpris», explique-t-elle à xihuanet.com. Les deux bébés sont en bonne santé et sont allaités par leur mère, qui a déjà mis au monde six autres petits. Les experts du centre ont été étonnés par le comportement de Fu Wa: «C'est rare qu'elle se montre aussi affectueuse avec ses bébés. Nous sommes très heureux», confie Wu Kongju.