Arnaque en Europe : «Nous avons vu l'escroc qui sévit au Luxembourg»

LUXEMBOURG - Depuis la publication de notre article sur un escroc qui abuse de la gentillesse d'automobilistes, les témoignages affluent. Il sévirait encore en Grande Région.

«J'ai perdu mon portefeuille, je suis bloqué en Europe avec mon fils et je n'ai plus d'argent pour rentrer en Irlande». Cette phrase résonne encore dans la tête de Gregory Bianco, un Luxembourgeois qui a probablement rencontré l'escroc qui a abusé de la gentillesse des automobilistes en Suisse, en Allemagne et plus récemment au Luxembourg et en Belgique.