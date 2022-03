Donald Trump : «Nous construisons une Amérique forte et fière»

Face au Congrès réuni au grand complet, le président des États-Unis Donald Trump a lancé mardi soir un appel au rassemblement.

«Ce soir, je veux vous parler (...) du type de pays que nous allons devenir. Nous tous, ensemble, comme une seule équipe, un seul peuple et une seule famille américaine», a affirmé le président septuagénaire, régulièrement accusé d'attiser les tensions par ses piques moqueuses voire méprisantes et sa rhétorique enflammée.

Soutien aux «pays de merde»

Au plus bas dans les sondages, sous la menace de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'interférence russe dans la campagne, M. Trump s'est tenu à l'écart des critiques frontales de ses adversaires. Et a esquissé des pistes de coopération avec les démocrates, de l'immigration aux infrastructures. Preuve des divisions qui marquent le Congrès: la moitié de l'hémicycle se levait régulièrement comme un seul homme durant le discours, tandis que l'autre restait uniformément assise.

Au-delà de la mise en avant de chiffres de croissance encourageants (2,3% en 2017 contre 1,5% en 2016), le président républicain, chantre de la dérégulation, a mis en exergue les bons chiffres de l'emploi. «Pendant des années, les entreprises et les emplois nous quittaient. Aujourd'hui, ils reviennent», a-t-il martelé. L'exubérant président a aussi appelé démocrates et républicains à travailler main dans la main, pour financer «les infrastructures sûres, rapides, fiables et modernes dont l'économie a besoin et que le peuple mérite». Et appelé de ses vœux un grand plan d'investissement de 1 500 milliards de dollars.