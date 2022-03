Coronavirus au Luxembourg : «Nous craignons davantage de morts après l'épidémie»

LUXEMBOURG - L'épidémie de coronavirus risque de provoquer des dommages collatéraux car de nombreux résidents renoncent à faire soigner leurs autres pathologies.

«Les patients les plus vulnérables se soignent moins»

«Nous constatons une baisse très inquiétante d'activité dans les cabinets médicaux, que la téléconsultation ne parvient malheureusement pas à compenser», confirme à L'essentiel le docteur Guillaume Steichen, secrétaire général de l'Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD).

«Les patients les plus vulnérables se soignent moins et consultent trop tard. Des appendicites se transforment en péritonites avec des complications, les victimes d'AVC viennent lorsque la paralysie est déjà installée, avec des séquelles irréversibles. Les dépistages de cancers sont moins réguliers, les hypertensions mal détectées, les rappels de vaccination sont "oubliés", etc. Nous craignons davantage de morts après l'épidémie, des victimes collatérales en quelque sorte...»