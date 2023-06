CFL: François Bausch promet «un saut qualitatif» pour le ferroviaire

La gare centrale, dans la capitale, «est le nœud de notre réseau ferroviaire, mais c’était devenu un goulot d’étranglement», reconnaît François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité. Il a défendu ce mercredi les projets déjà réalisés et projetés, lors d’un point presse en gare de Luxembourg. Il promet «un saut qualitatif d’ici 2026-2027» et plus généralement dans le cadre du plan national de mobilité (PNM) 2035, avec une augmentation de 46% du nombre de places assises.