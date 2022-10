Football: «Nous devons rester unis»: Cristiano Ronaldo admet ses torts

AFP

Être une star interplanétaire, dont le moindre geste est épié par des millions de personnes, n'est pas toujours facile, et Cristiano Ronaldo en a fait les frais. Fâché de ne pas entrer en jeu face à Tottenham mercredi en Premier League, l'attaquant de Manchester United a quitté le terrain sans attendre ses camarades et a eu des mots avec son coach. Conséquence: il a été écarté du groupe mancunien jeudi soir et devra s'entraîner tout seul dans son coin, alors que le Mondial au Qatar commence dans moins d'un mois.

Dans un message publié vendredi sur son compte Instagram, suivi par près d'un demi-milliard de personnes, le Portugais revient sur l'affaire. «Comme je l'ai toujours fait au cours de ma carrière, j'essaie de vivre et de jouer dans le respect de mes collègues, de mes adversaires et de mes entraîneurs. Cela n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Je suis la même personne et le même professionnel que j'ai été ces vingt dernières années (…) et le respect a toujours joué un rôle très important dans mes décisions».

«Bientôt, nous serons à nouveau ensemble»

Pro depuis le plus jeune âge, CR7 explique avoir toujours accordé une grande importance à l'exemple donné par les joueurs plus âgés autour de lui. Maintenant très expérimenté, à 37 ans, «j'essaye de donner moi-même l'exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j'ai représentées», écrit Cristiano. Avant d'admettre, à demi-mot, ses torts de mercredi soir. «Malheureusement, ce n'est pas toujours possible et parfois le feu de l'action prend le dessus».