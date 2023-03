Luc Frieden: «Nous devrons combiner l’économique, le social et la durabilité»

Luc Frieden, tête de liste CSV : Cela me procure de la joie et de l'énergie. Ce sera une longue course démocratique, difficile. Il faudra convaincre, exposer un projet concret et précis. La campagne ne fait que commencer, nous sommes en train de rédiger le programme électoral, nous discutons chapitre par chapitre. L’énergie est là, les nouvelles idées sont là. Nous nous battrons pour être au prochain gouvernement.

Ce gouvernement ne parvient plus à résoudre les problèmes de logement, de fiscalité et de santé. Dans la campagne du CSV, nous devrons combiner l’économique, le social et la durabilité dans toutes les matières que nous allons aborder. Il faudra massivement investir dans les énergies renouvelables, où le Luxembourg n’est pas à la hauteur. Il faut massivement investir dans le logement, construire plus et plus haut. Il faut réduire les procédures, qui font que l’on construit dans cinq ou dix ans, alors que les besoins sont urgents. En matière de santé, il faut plus d’initiatives privées, afin d’avoir des services de santé à la hauteur d’un pays comme le Luxembourg.