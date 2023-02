Séisme en Turquie et en Syrie : «Nous entendons des voix ici et là-bas»

Le bilan du tremblement de terre qui a frappé lundi matin, le sud de la Turquie et la Syrie voisine, s’annonce terrible. Les secours s’activent dans les décombres des nombreux immeubles effondrés.

En Turquie, au moins 284 personnes ont été tuées et plus de 2 000 blessées, dans sept provinces différentes. L’agence gouvernementale de gestion des catastrophes (Afad) dénombre près de 1 800 immeubles effondrés. En Syrie, au moins 386 personnes ont perdu la vie, selon les autorités. Plus de 600 personnes ont été blessées.

Un séisme de magnitude 7,8 a secoué la Turquie et la Syrie, lundi, faisant plus de 600 morts selon un bilan provisoire.

«Ma sœur et ses trois enfants sont sous les décombres. Aussi son mari, son beau-père et sa belle-mère. Sept membres de notre famille sont sous les débris», a raconté Muhittin Orakci qui attendait les opérations de secours devant un immeuble effondré à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Le bilan risque d’évoluer rapidement compte tenu du nombre d’immeubles effondrés dans les villes touchées, comme à Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Diayarbakir notamment.

À Iskenderun et Adiyaman, ce sont les hôpitaux publics qui ont cédé sous l’effet du séisme, survenu en pleine nuit à 4h17 locales (2h17 au Luxembourg). L’épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne. Ce séisme est le plus important en Turquie, depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont un millier à Istanbul.

Intempéries

Les intempéries qui frappent cette région montagneuse paralysent les principaux aéroports autour de Diyarbakir et Malatya, où il continue de neiger très fortement, laissant les rescapés hagards, en pyjama dehors dans le froid. «Nous entendons des voix ici et là-bas. Nous pensons que peut-être 200 personnes se trouvent sous les décombres», a déclaré un secouriste dépêché devant un immeuble détruit de Diyarbakir.

Face à cette désolation, partout les habitants se mobilisent et tentent de dégager les ruines à mains nues, utilisant des seaux pour évacuer les débris. Plus au sud, la citadelle byzantine de Gaziantep, érigée au VIe siècle, s’est partiellement effondrée. Sur Twitter, des internautes turcs partageaient l’identité et la localisation de personnes prises au piège sous les décombres dans plusieurs villes du sud-est du pays. Cinquante répliques ont été enregistrées en Turquie, selon l’Afad.

Les gazoducs alimentant la région ont été touchés et les provinces de Hatay, Kahramanmaras et Gaziantep sont privées de gaz. Les secousses, ressenties dans tout le sud-est du pays, ont également été ressenties au Liban et à Chypre, ainsi qu’au Kurdistan irakien dans le nord du pays à Erbil et Douk. Mais aucune victime n’a été signalée.

La Croix-Rouge luxembourgeoise lance un appel aux dons

«Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons émis une alarme de niveau quatre. C’est un appel y compris à l’aide internationale», a indiqué le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu sur la chaîne Haberturk. «Nos équipes sont en état d’alerte pour secourir les survivants», ont aussi affirmé les Casques Blancs syriens, des secouristes engagés dans les zones rebelles en Syrie, sur Twitter.

L’Azerbaïdjan a annoncé l’envoi immédiat de 370 secouristes. Les États-Unis, la France, l’Italie, Israël se sont dits prêts à faire de même.