«Nous étions couvertes de sang, comme si nous sortions d'un abattoir»

«Depuis samedi je fais des cauchemars. Même si on ne le connait pas, on était là pour lui, on aimerait savoir s'il a survécu». Mardi à midi encore, Hélène* ne savait pas si la personne qu'elle avait secourue samedi au petit matin, en sortant de boîte de nuit, près de la gare de Luxembourg, s'en était sortie. Un communiqué de la police a révélé un peu plus tard qu'il a en fait été grièvement blessé. Il était 4h15 cette nuit-là, quand cette Française de 27 ans, qui travaille dans le secteur de l'automobile au Grand-Duché, et l'une de ses amies sont sorties du club, rue du Fort Neipperg, après un concert.