Nomination en Hongrie : «Nous, femmes, élevons nos enfants, soignons, cuisinons…»

Le Parlement a élu jeudi à la présidence hongroise Katalin Novak, une fidèle du dirigeant souverainiste Viktor Orban, qui devient la première femme à occuper ce poste protocolaire dans le pays d'Europe centrale.

«Nous connaissons le pouvoir des mots mais pouvons nous taire et écouter quand il le faut, et défendre nos familles si le danger guette», a ajouté celle qui est la plus jeune à prendre cette fonction. La responsable était arrivée au Parlement grand sourire avec son mari et ses trois enfants, une présence «qui compte beaucoup», selon un message posté sur les réseaux sociaux.