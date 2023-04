Population luxembourgeoise: Nous frôlerons le million d'habitants en 2100

Il n'est évidemment pas facile de prédire quelle sera l'évolution des populations à moyen terme: Eurostat avait projeté que le nombre d'habitants atteindrait 788 000 en 2075 avant de décroître . Revirement de situation: dans ses dernières prévisons, l'Office statistique de l'Union européenne voit la population du Grand-Duché croître régulièrement jusqu'en 2100, dépassant les 700 000 habitants d'ici 2030 puis les 800 000 d'ici 2040 et les 900 000 d'ici 2055 avant d'augmenter moins rapidement, pour atteindre 997 267 habitants en 2100. Soit une hausse de 54,5% entre 2022 et 2100.

À l'inverse, la population européenne devrait elle décroître à partir de 2030 après avoir atteint 452,7 millions d'habitants pour dégringoler à 419,4 millions en 2100 (-6%). Quinze pays de l'UE vont voir leur population fondre dont l'Italie qui va perdre quelque 9 millions d'habitants, passant de 59 millions à un peu plus de 50 millions en 2100 (-15%). Des pays comme la Lettonie (38%), la Grèce (-30%), la Croatie (-27%), la Bulgarie (-25%) et la Pologne (-21%) vont également voir leur population drastiquement diminuer.

Les populations française et allemande quasiment stables

Chez nos voisins, la population devrait grimper mais plus modérément. La population de la France devrait croître jusqu'à 70,7 millions d'habitants à l'horizon 2045 avant de baisser aux alentours de 68 millions en 2100, soit à peine plus qu'en 2022 (67,8 millions). La Belgique devrait compter jusqu'à 12,7 millions d'habitants en 2080 avant de voir le nombre baisser à un peu plus de 12,5 millions (contre 11,6 millions en 2022 soit une hausse de 8%).