Arme nucléaire: «Nous irons au paradis, eux vont simplement crever»

Vladimir Poutine agite la menace de l'arme nucléaire. AFP

Véritable menace ou stratégie de la peur? Depuis plusieurs jours, le Kremlin et ses relais multiplient les déclarations faisant écho à une possible utilisation de l'arme nucléaire. Mercredi, le président Poutine évoquait l'utilisation «d'autres armes si nécessaire», quand le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, dissertait lui sur «la menace réelle d'une Troisième Guerre mondiale».

Des mots habilement choisis pour susciter la crainte en Occident et relayés de manière encore plus explicite par les figures pro-Kremlin dans les médias russes. Exemple le plus frappant, la dernière diatribe de Margarita Simonyan, présentatrice de télévision sur RT et voix de la propagande russe. Interrogée sur l'issue de la guerre en Ukraine, elle a tenu un discours aussi inquiétant qu'agressif.

«Entre une défaite en Ukraine et le début de la Troisième Guerre mondiale, je pencherais pour la deuxième solution connaissant notre leader (…) l'issue la plus incroyable, que cela se termine avec l'utilisation de l'arme nucléaire, me paraît plus probable qu'un autre déroulé des événements». Et l'éditorialiste de basculer ensuite dans un discours fanatique: «C'est comme ça. Nous irons au paradis, eux vont simplement crever. De toute façon, tout le monde meurt un jour».

Devant des animateurs médusés, Simonyan reprend en réalité une rhétorique anti-occidentale utilisée à de nombreuses reprises par le passé par le président Poutine. Dès le début de la guerre en Ukraine, le chef du Kremlin avait mobilisé sa force de frappe nucléaire, une manière à peser sur les opinions publiques en Europe et aux États-Unis.