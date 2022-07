Ben Affleck et JLo : «Nous l'avons fait. Cela vaut le coup d'attendre»

Ils ont pris tout le monde de court: la chanteuse et l'acteur se sont mariés ce week-end, à Las Vegas, et ont partagé quelques photos et vidéos.

Les deux tourtereaux se sont mariés. onthejlo.com

«Nous l'avons fait. L'amour est beau», a écrit Jenifer Lopez sur son site Internet. «Il est patient, il a attendu 20 ans». La chanteuse a raconté qu'ils s'étaient envolés pour Vegas, samedi soir, avaient fait la queue avec d'autres couples pour obtenir les papiers. «Nous sommes arrivés à minuit à la petite chapelle blanche». Elle regrette qu'Elvis n'ait pas été là «mais il était déjà au lit».

«Donc avec les meilleurs témoins que l'on puisse imaginer, une robe d'un vieux film et un veste sortie du placard de Ben, nous avons lu nos vœux dans la petite chapelle et nous nous sommes donné les bagues que nous porterons pour le reste de nos vies», a-t-elle confié.

Cette petite robe toute simple, «je l'ai depuis tant d'années, je l'ai conservée, conservée, conservée et aujourd'hui je la porte le jour de mon mariage», a-t-elle confié dans une séquence émouvante filmée avant le mariage. Côté coiffure et maquillage, aucun chichi non plus. Ben Affleck s'est lui aussi filmé, dans les toilettes de la chapelle: il a enfilé une veste de smoking blanche.

La chanteuse a ensuite revêtu une robe plus haute couture, signée du styliste libanais Zuhair Murad, avec des épaules dénudées, de longues manches, un décolleté cœur et une traîne en queue de poisson. Le tout assorti d'un voile en dentelle.

onthejlo.com

«L'amour est une grande chose», a conclu la chanteuse. «Peut-être la meilleure des choses et cela vaut le coup d'attendre». Après leur folle nuit, elle a publié une photo, au lit, sans fard: on peut y voir son alliance mais surtout son sourire radieux.

Instagram JLo

Ben Affleck et Jenifer Lopez s'étaient fiancés en 2002, avant de se séparer deux ans plus tard. La chanteuse avait rapidement refait sa vie avec Marc Anthony, qu'elle a épousé et avec qui elle a eu deux enfants, Max et Emme qui ont aujourd'hui 14 ans. L'acteur, lui, s'est marié avec Jennifer Garner en 2005, et ils ont eu trois enfants, Violet Anne (16 ans), Seraphina Rose (13 ans) et Samuel (10 ans).