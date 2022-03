«Nous mobilisons toutes les forces vives du pays»

ESCH - Le président de l'OGBL, Jean-Claude Reding, commente

l'actualité sociale à deux jours de la Fête du travail.

L'essentiel: Que vous inspirent les chiffres de l'emploi du comité de conjoncture?

Jean-Claude Reding: Je suis assez prudent avec les chiffres, ils sont souvent incomplets. Le plus important, ce sont les tendances. Et elles sont inquiétantes. On constate une augmentation du chômage et une baisse des offres d'emploi. Les documents administratifs concernant les frontaliers montrent qu'il y a beaucoup plus de demandes de formulaires E301. Les tendances sont lourdes.

Le secteur bancaire perd des emplois, l’industrie aussi même si nous essayons au maximum d’éviter des licenciements massifs grâce au chômage partiel.

C'est l'emploi qui vous préoccupe le plus?

L'emploi est une vraie préoccupation. D'où le besoin de réformes pour le maintien et la protection de l'emploi que nous réclamons. Il nous faut aussi des mesures pour soutenir les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail cet été. Et l'approche du ministre ne montre pas comment il se prépare à ça. Le secteur public doit prendre ses responsabilités et offrir des postes, ne serait-ce que temporaires, à ces jeunes mais avec de réelles perspectives.

Le problème est le même pour les salariés de plus de 50 ans. Le chômage de longue durée s’installe. Plutôt que de parler de pension, il faudrait pousser les gens à rester, mais la tendance est exactement inverse.

La crise est sur toutes les lèvres. Comment en sortir?

J’ai l’impression qu’elle sert beaucoup de prétextes pour faire pression sur les emplois et les salaires. Il faut explorer d’autres pistes comme la réduction du temps de travail avec un compte-épargne temps. C’est la garantie de ne pas appauvrir les gens. Par ailleurs, la réduction des salaires à tout-va risque de provoquer de sérieux dommages collatéraux. Attention aux dégâts! Et si les gens ne parvenaient plus à faire face à leurs dettes?

Quelle sera la teneur du discours que vous tiendrez le 1er mai à l’abbaye de Neumünster?

Je parlerai d’abord du contexte international. Il ne suffit pas de se contenter d’enchaîner les plans de relance. Il s’agit aussi de tirer les conclusions de ce qui était à la base de cette crise. Je ne parle pas du secteur financier seulement, mais des effets de cette politique de globalisation à tout-va sans tenir compte un seul instant de l’aspect social. Comment le commerce mondial sera-t-il forcé à respecter les conventions de l’Organisation mondiale du travail ou les conventions sur l’environnement si même le G20 se contente de simples déclarations d’intentions.

«Une politique visible dans le contexte de la Grande Région»

Au niveau européen, j’appellerai les gens à utiliser leur droit de vote en choisissant ceux qui se sont engagés en faveur des salariés pour contrebalancer une Commission européenne qui n’a pris aucune initiative au niveau social depuis sa prise de fonction.

Enfin, le Luxembourg doit avoir une politique visible et cohérente dans le contexte de la Grande Région. La sortie de crise sera d’autant facilitée que nos régions voisines se développeront en commun. Le Luxembourg met fin à sa présidence de la Grande Région, mais pour être honnête, je n’ai vu aucune véritable initiative durant ce laps de temps.

Je suis d’avis que le prochain gouvernement serait bien avisé de donner la responsabilité à un ministre du développement de la Grande Région combinée à l’aménagement du territoire et au transport.

Le 16 mai vous appelez à manifester, pourquoi?

Pour dire clairement aux politiques que la sortie de crise doit se faire en respectant les acquis sociaux des gens. Il est important de mobiliser toutes les forces vives du pays, même ceux qui n'ont pas le droit de vote.

Vous parlez des frontaliers?

Oui, des frontaliers et des étrangers qui vivent ici. Ils sont concernés au même degré. Toutes les personnes qui travaillent au Luxembourg peuvent peser sur les choix politiques qui seront faits. Je veux dire à tout le monde que cette manifestation n'est pas une affaire luxembourgo-luxembourgeoise, elle concerne la condition de tous ceux qui participent à la prospérité du pays.